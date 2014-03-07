Поляков просят выехать из Крыма

Об этом говорится в обнародованном сегодня во второй половине дня сообщении МИД, которое есть в распоряжении УНИАН.

МИД Польши также выдало рекомендацию воздержаться от поездок в Украину, особенно в Харьковскую, Днепропетровску, Донецкую, Луганскую и Запорожскую области.

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"Граждане, которые находятся в этих регионах, должны быть особенно внимательными и ограничить свое передвижениями местами, где они непосредственно живут или работают", - говорится в сообщении.

МИД Польши выдал официальную рекомендацию "Не путешествуй", которая является второй из четырех возможных рекомендаций после последней и наиболее категорической - "Немедленно покинь страну".

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Как сообщал УНИАН, парламент автономии 6 марта принял решение о присоединении Крыма к РФ и вынес на референдум 16 марта два вопроса: 1) Вы за воссоединение Крыма с Россией на правах субъекта Российской Федерации? 2) Вы за возобновление действия Конституции Республики Крым 1992 года и за статус Крыма как части Украины?

Власть Украины и мировые лидеры считают референдум неконституционным. Референдум признает только официальная Москва.

6 марта Центральная избирательная комиссия поручила Службе распорядителя Государственного реестра избирателей временно заблокировать доступ к базе данных Госреестра избирателей органам реестра, образованным в Крыму.