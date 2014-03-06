Власти Днепропетровщины не позволят захватывать здания и порочить госсимволы - замгубернатора

Об этом он сказал в комментарии корреспонденту УНИАН.

“У нас все стабильно. У нас есть различные деструктивные элементы, которые пытаются собираться через соцсети, делают антиконституционные лозунги, призывающие к захвату зданий, но с помощью различных мер, в том числе и благодаря системной работе с ними, нам удается эту ситуацию держать в зародыше. То есть мы не вправе запретить гражданам высказывать свое мнение. Они собираются, размахивают георгиевскими лентами, но никто не позволяет им порочить государственные символы Украины, захватывать здания и т.д.

Вчера они вручили какую-то петицию мэру города, а также председателю облсовета, но они являются гражданами Украины, избирателями, поэтому в этом им никто не препятствовал, но любые проявления неправовых действий, хулиганства, мы предупреждаем. Поэтому у нас все стабильно. У нас здесь не Донецк, Луганск и даже не Одесса... Мы проводим диалог нормально со всеми. Я считаю, что Днепропетровщина - пример для всей страны сейчас”, - сказал собеседник агентства.

Читайте такжеПосле назначения губернатором, Коломойский поехал на завод по производству баллистических ракетКроме того, по словам Филатова, Днепропетровск показал своим примером, каким образом можно цивилизованно передавать власть.

“Понятно, что у нас здесь политические противоречия, у нас есть личная неприязнь с представителями старой команды, но нужно отдать им должное, в том числе Партии регионов, что они не стимулируют пророссийские настроения и не стали «пятой колонной». Это очень важно. На самом деле, из всех здесь «регионалов» единственным одиозным персонажем является г-н Царев, который сбежал в Москву и оттуда руководит публикой. Все остальные «регионалы», при том, что у нас с ними категорическое несогласие во взглядах и принципах, понимают, что сохранение целостности страны является приоритетом.

Мы между всеми политическими силами подписали политическое соглашение, которое, в том числе, подписала и ПР. В этом политическом соглашении Партия регионов четко осудила режим Януковича, призывы к территориального деления Украины, призвала к расследованию ситуации с избиением мирных демонстрантов. Мы смотрим в будущее, а не в прошлое. Сейчас мы наладили политический диалог и не собираемся заниматься «охотой на ведьм». Если есть злоупотребления, нарушения - пусть этим занимаются правоохранительные органы, а ОДА является политическим органом, поэтому мы должны наладить диалог в обществе, утихомирить страсти, чтобы показать пример стабильности, что мы и показываем. Я не хочу обсуждать соседей, но у нас нет таких перекосов как на Западе и Востоке. У нас все нормально. У нас нет захватов райадминистраций, противоправных действий, грабежей, мародерства”, - добавил он.

Филатов также озвучил четыре основные направления работы, над реализацией которых работает новое руководство области.

“У нас есть четыре серьезных внутренних направления, которые мы пытаемся реализовать. Они очень простые. Это сохранение суверенитета и территориальной целостности, стабилизация социальной и экономической ситуации в области, потому что все разворовано, и ситуация не лучше, чем по всей стране. Третий вопрос - создание новых открытых правил игры, которые нельзя будет изменить в вопросах, в том числе кадровых назначений, в вопросах цензуры, свободы слова и прочего. Четвертое - проведение честных и прозрачных президентских выборов без различных приоритетов, как это было раньше. Абсолютно соревновательных. Это у нас четыре направления серьезных внутренних, и мы, как политики, пытаемся все это реализовать”, - подчеркнул он.

Как сообщал УНИАН, 2 марта исполняющий обязанности Президента Украины, председатель Верховной Рады Украины Александр Турчинов назначил Игоря Коломойского председателем Днепропетровской областной государственной администрации, освободив с этой должности Дмитрия Колесникова.