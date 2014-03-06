Власть Крыма нелегитимна и принимает решение «под дулами пулеметов» - Турчинов

Об этом он сказал, комментируя нынешнюю ситуацию в Крыму после встречи с министрами иностранных дел Норвегии и Финляндии, сообщили УНИАН в пресс-службе Турчинова.

Спикер, в частности, относительно Сергея Аксенова подчеркнул, что он является нелегитимным премьером Крыма, поскольку по Конституции представлять кандидатуры на должность премьер-министра Крыма должен Президент Украины. В то же время Турчинов соответствующих представлений не делал.

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Как сообщал УНИАН, здания Совмина и Верховной Рады Крыма рано утром 27 февраля захватили неизвестные с оружием. Прокуратура открыла уголовной производство по статье "теракт".

Позже 27 февраля парламент Крыма на внеочередной сессии отправил в отставку Совмин Анатолия Могилева и назначил новым премьером АРК лидера партии «Русское единство» Аксенова. Тогда же парламент назначил проведение всекрымского референдума о расширении полномочий автономии на 25 мая. Позже ВР АРК перенесла референдум на 30 марта.

4 марта Окружной административный суд Киева признал противоправными и отменил решение Верховной Рады Крыма о выражении недоверия Совету министров АРК и прекращении его деятельности, назначении Аксенова на должность председателя Совета министров АР Крым, а также организации и проведении местного референдума.

6 марта Верховная Рада Крыма на закрытом заседании перенесла с 30 на 16 марта всекрымский референдум о статусе автономии.

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Как сообщил вице-спикер совета автономии Сергей Цеков, на референдум выносятся два вопроса: первый — «Вы за воссоединение Крыма с Россией на правах субъекта?»; второй вопрос; «Вы за возобновление Конституции Крыма 1992 года, где Крым является частью Украины, но фактически имеет полномочия отдельного государства?».

Также позже депутаты крымского парламента проголосовали за присоединение региона к России. «Была аннексия Крыма Украиной. Именно из этих соображений и настроений мы приняли решение о входе в состав Российской Федерации. Я думаю, что нам там будет лучше и более комфортно», - сказал Цеков.