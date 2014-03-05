ООН сделает все для обнаружения в Крыму фактов нарушений прав человека и серьезных преступлений

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на пресс-конференции в Киеве заявил заместитель Генерального секретаря ООН Ян Элиассон.

«Мы будем делать все, особенно, что касается прав человека, чтобы узнать правду, особенно о более серьезных преступлениях – это наша работа», - заявил он.

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Также Элиассон отметил, что «Верховный комиссар ООН Нави Пиллай, который возглавляет Офис по правам человека в Женеве, сегодня в 15.30 будет со мной говорить, и помощник Генсека ООН Иван Симонович будет в Украине для того, чтобы выявить, какие здесь есть нарушением прав человека».

Кроме того, Элиассон отметил, что «очень важно, чтобы было примирение и взятие ответственности, если не пройти этот период, когда решается вопрос ответственности, тогда очень большая цена платится позже».

Как сообщал УНИАН, 1 марта Совет федерации России единодушно одобрил предложение Президента России Владимира Путина о введении войск в Украину.

При этом с 27 февраля вооруженные люди без опознавательных знаков захватывают и блокируют военные и пограничные объекты в Крыму. Украинская власть признала, что эти захватчики - российские военнослужащие.