Президентские выборы обойдутся Украине почти в 2 миллиарда гривень

Как передает корреспондент УНИАН, в то же время в ЦИК считают, что можно сэкономить до 770 млн грн на внеочередных выборах Президента.

По словам члена ЦИК Жанны Усенко-Черной, принят за основу проект закона о внесении изменений в закон о выборах Президента, который, в том числе, позволяет значительно сэкономить средства, которые были выделены и утверждены в смете ЦИК.

“В целом такая экономия может достичь 770 млн грн... Таким образом, нам удастся провести выборы почти за те же средства, которые были потрачены на подготовку и проведение очередных выборов Президента в 2010 году”, - сказала Усенко-Черная.

Читайте такжеЦИК отказала в регистрации первому кандидату в ПрезидентыПо ее словам, такая экономия, в частности, обеспечивается путем сокращения количества членов участковых избирательных комиссий с двух до одного от каждого из кандидатов в президенты, а также за счет сокращения сроков полномочий окружных и участковых избирательных комиссий.