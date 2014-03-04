В Севастополе украинские военные моряки обнаружили подводных диверсантов

В Стрелецкой бухте Севастополя, где дислоцируются корабли севастопольской военно-морской базы Военно-морских сил Вооруженных сил Украины, сегодня утром украинские военные моряки обнаружили около 20 подводных диверсантов.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщил информированный военный источник в Севастополе.

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Подводные диверсанты или «боевые пловцы», не скрываясь, несколько минут пробыли на водной поверхности, после чего исчезли.

По мнению собеседника агентства, целью подобных действий, очевидно, была попытка психологического давления на личный состав кораблей и судов украинских ВМС.

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По его словам, в целом сегодняшняя ночь в местах базирования Вооруженных сил Украины в Крыму прошла достаточно спокойно.

Вместе с тем, в Севастополе представителями экстремистских общественных организаций с применением подручных средств были совершены две безуспешные попытки проникнуть через забор на территорию штаба Командования ВМС Украины.

Кроме того, вчера вечером с внешней стороны главного въезда в штаб флота пикетчики (они здесь находятся с целью агитации украинских военных моряков присягнуть на верность Крыму и Севастополю) начали сооружать что-то вроде баррикад (свезены доски, шины и тому подобное).

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Как известно, уже несколько дней в Крыму российские военные оказывают психологическое давление на украинских военнослужащих: настойчиво предлагают добровольно сдать оружие под их контроль и перейти служить во вроде бы вновь создаваемые ВМС Крыма под командованием уволенного за измену экс-комадующего Военно-морскими силами Украины Дениса Березовского.