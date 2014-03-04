Представители Иордании и Руанды в ООН призвали Путина соблюдать соглашения с Украиной

Об этом заявил иорданский представитель на экстренном заседании Совета Безопасности ООН, посвященном Украине, сообщает Эспрессо ТВ.

Читайте такжеЗаседание Совета Безопасности ООН. Онлайн видеотрансляция"Надо уважать суверенитет Украины и политическую независимость Украины. Мы призываем Россию соблюдать все двусторонние соглашения, учитывая Будапештский меморандум, двустороннее соглашение 1997 года о дружбе и сотрудничестве. Внешнего вмешательства быть не должно”.

При том арабский дипломат подчеркнул ответственность ООН за решение кризиса.

Читайте такжеПредставитель США в СБ ООН назвала вымышленными доводы РФ о легитимности ввода войск в Украину"Совбез ООН должен взять на себя обязательства по решению этой ситуации, мы поддерживаем все усилия всех представителей ООН, мы желаем получить разъяснения всех сторон о том, что творится на месте, это поможет Совбезу справиться с этой ситуацией”, - отметил представитель Иордании.

Также представитель Руанды в Совбезе заявил, что ситуация в Крыму может иметь"темные последствия", потому что Россия обладает ядерным оружием

"Нас глубоко тревожит ситуация в Крыму, мы призываем все международные стороны придерживаться всех международных соглашений. Выражаем надежду, что все международные силы чему-то научатся из этих событий. Руанда далека от Украины, но мы знаем из собственного опыта, что могут быть очень темные последствия таких действий. Особенно когда речь идет об одном из государств, которая обладает ядерным оружием", - заявил он.