Россия заявила об угрозе суверенитету и территориальной целостности Украины

Об этом говорится в сообщении Департамента информации и печати МИД России в связи с вопросом СМИ о заявлении Совета НАТО по ситуации в Украине.

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«Очевидно, что существующие угрозы суверенитету и территориальной целостности Украины вызваны исключительно внутриполитическим кризисом в стране. Его урегулирование требует принципиально иного поведения наших партнеров», - говорится в заявлении

При этом в МИД РФ категорически не согласны с заявлением Совета НАТО от 2 марта, в котором Российская Федерация осуждается за «военную эскалацию в Крыму в нарушение принципов международного права».

По мнению МИД России, подобного рода позиция не способствует стабилизации ситуации в Украине и «лишь поощряет те силы, которые хотели бы использовать нынешние события для достижения своих безответственных политических целей».

В российском внешнеполитическом ведомстве заявили, что находящиеся на территории Крыма формирования Черноморского флота РФ не вмешиваются в украинские внутриполитические события.

«Все передвижения подразделений вызваны исключительно задачей обеспечения безопасности объектов флота и недопущения возможных нападений экстремистов и радикалов на наших (российских) соотечественников», - утверждают в российском МИД.

Как сообщал УНИАН, 2 марта Североатлантический совет НАТО на своем экстренном заседании по ситуации в Крыму призвал Украину и Россию к немедленному диалогу при возможном посредничестве или Совета Безопасности ООН, или Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.

Совет "осуждает военную эскалацию в Крыму со стороны Российской Федерации и выражает глубокую обеспокоенность мандатом Совета Федерации на применение вооруженных сил Российской Федерации на территории Украины", - говорится в заявлении.

"Военная операция против Украины сил Российской Федерации является нарушением международных норм и противоречит принципам Совета НАТО - Россия и программе "Партнерство ради мира". Россия должна уважать свои обязательства согласно Уставу ООН и духа, принципов ОБСЕ, на которых опирается мир в Европе. Мы призываем Россию к деэскалации напряжения", - добавляет Североатлантический Совет, в состав которой входит генсек НАТО и послы 28 стран-членов Альянса.

1 марта Совет федерации России единогласно принял предложение Президента РФ Владимира Путина о введении войск в Украину.

С 27 февраля российские вооруженные формирования начали блокировать и захватывать военные и государственные объекты в Крыму.

2 марта Совет при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) заявил о необходимости полностью исключить использование вооруженных сил России в ходе урегулирования внутриполитического кризиса в Украине, так как решение Совета федерации о вводе войск принято на основании ложной информации. В частности подчеркивается, что информация о нападениях, беспорядках и убийствах на территории Крыма недостоверна и преувеличена. По свидетельству находящегося в Крыму члена СПЧ Андрея Юрова, жертв и раненых среди мирного населения и военнослужащих, о которых говорилось на заседании Совета федерации, в последние два дня не было.

Также эту информацию опровергал генконсул России в Симферополе.