В Крыму батальон морпехоты отказался подчиняться нелегитимному премьеру автономии

«Завершилась встреча Березовского и Аксенова с морпехами. Командование 1 ОБМП во главе с Дмитрием Делятицким провело переговоры с вышеуказанными лицами. Дословно "выразили презрение Березовскому, не поддались на его подлые уговоры присоединиться к его армии Крыма», - написал начальник крымского медиа-центра Министерства обороны Владислав Селезнев на своей странице в соцсети «Фейсбук».

«Слава морской пехоте – этой фразой закончили свое общение морпехи с гостями, которых катает по Крыму вертолет морской пехоты ЧФ РФ», - добавил он.

Ранее Селезнев сообщил, что вертолет МИ-8 совершил облет территории батальона морской пехоты Украины и подразделений зенитно-ракетного полка в Феодосии.

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Как сообщал УНИАН, здания Совмина и Верховной Рады Крыма рано утром 27 февраля захватили неизвестные. Прокуратура открыла уголовное производство по статье «теракт».

Позже 27 февраля парламент Крыма на внеочередной сессии, при участии незначительного количества депутатов, отправил в отставку Совмин Анатолия Могилева и назначил новым премьером АРК лидера партии «Русское единство» Сергея Аксенова.

1 марта исполняющий обязанности Президента Украины, председатель Верховной Рады Украины Александр Турчинов издал указ о незаконности избрания Аксенова председателем Совмина Крыма.