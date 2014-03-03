Яценюк предложил бизнесу назвать кандидатуры на должность председателя налоговой

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Яценюк заявил в ходе встречи с участниками ЕБА.

«Я предлагаю: соберитесь ассоциацией, подайте несколько кандидатур людей с западным образованием и пониманием налоговой системы, чтобы в среду утром правительство назначило (нового главу ГНС - УНИАН)», - сказал Яценюк, добавив, что новый руководитель службы должен быть «не из системы».

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