Яценюк предложил бизнесу назвать кандидатуры на должность председателя налоговой
15:42, 03 марта 2014Политика
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Премьер-министр Украины Арсений Яценюк предложил участникам Европейской бизнес-ассоциации подать на рассмотрение правительства несколько кандидатур специалистов, которые могут возглавить Государственную налоговую службу, выделенный в отдельное ведомство после расформирования Министерства доходов и сборов Украины.
Яценюк предлагает бизнеса избрать председателя налоговой
Как передает корреспондент УНИАН, об этом Яценюк заявил в ходе встречи с участниками ЕБА.
«Я предлагаю: соберитесь ассоциацией, подайте несколько кандидатур людей с западным образованием и пониманием налоговой системы, чтобы в среду утром правительство назначило (нового главу ГНС - УНИАН)», - сказал Яценюк, добавив, что новый руководитель службы должен быть «не из системы».
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