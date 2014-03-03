Яценюк предложил бизнесу назвать кандидатуры на должность председателя налоговой

15:42, 03 марта 2014
Политика
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Премьер-министр Украины Арсений Яценюк предложил участникам Европейской бизнес-ассоциации подать на рассмотрение правительства несколько кандидатур специалистов, которые могут возглавить Государственную налоговую службу, выделенный в отдельное ведомство после расформирования Министерства доходов и сборов Украины.

Яценюк пропонує бізнесу самому обрати податкову

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Яценюк заявил в ходе встречи с участниками ЕБА.

«Я предлагаю: соберитесь ассоциацией, подайте несколько кандидатур людей с западным образованием и пониманием налоговой системы, чтобы в среду утром правительство назначило (нового главу ГНС - УНИАН)», - сказал Яценюк, добавив, что новый руководитель службы должен быть «не из системы».

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