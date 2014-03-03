Медведев уже начал подготовку к строительству моста через Керченский пролив

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом он сообщил сегодня на совещании в Москве с российскими вице-премьерами.

«Я подписал распоряжение правительства о передаче функций заказчика специальному акционерному обществу, которое будет заниматься этими вопросами. Это акционерное общество создается нашей госкомпанией «Росавтодор». Это, собственно, решение для того, чтобы перевести эту работу в практическую плоскость, вне зависимости от текущей политической конъюнктуры», - подчеркнул Медведев.

Он заявил, что Украина «была, есть и будет для нас очень важным торгово-экономическим партнером».

По словам Медведева, стороны имеют решения, которые носят обязывающий характер, в частности документы, которые были подписаны в декабре прошлого года, которые никем не изменялись и не отменялись, в том числе документы, касающиеся проекта строительства транспортного коридора через Керченский пролив.

«Тема известная, важная. И понятно, что в надежном и недорогом транспортном сообщении между Таманским полуостровом и Крымом заинтересованы и в России, и в Украине, как и в развитии дополнительных каналов для торговли, совместных инвестиционных проектах», - сказал Медведев.

Как сообщал УНИАН, Кабинет министров Украины в конце января утвердил подписанное 17 декабря 2013 года в Москве соглашение с правительством РФ о совместных действиях по организации строительства транспортного перехода через Керченский пролив. Соглашение было достигнуто по итогам 6-го заседания Российско-Украинской межгосударственной комиссии.

31 января в пресс-службе Министерства экономического развития и торговли Украины сообщили, что приблизительная стоимость строительства транспортного перехода через Керченский пролив составит от 1,5 до 3 млрд долларов. Согласно сообщению, строительство продлится от 4 до 5 лет. Окупится переход ориентировочно за 5-10 лет. Предполагалось софинансирование сторон на паритетных началах, для чего планировалось создание совместного украинско-российского предприятия.