Медведев уже начал подготовку к строительству моста через Керченский пролив
Премьер-министр России Дмитрий Медведев сообщил о создании дочерней структуры госкомпании «Российские автомобильные дороги» («Автодор»), которая будет выступать заказчиком строительства моста через Керченский пролив.
Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом он сообщил сегодня на совещании в Москве с российскими вице-премьерами.
«Я подписал распоряжение правительства о передаче функций заказчика специальному акционерному обществу, которое будет заниматься этими вопросами. Это акционерное общество создается нашей госкомпанией «Росавтодор». Это, собственно, решение для того, чтобы перевести эту работу в практическую плоскость, вне зависимости от текущей политической конъюнктуры», - подчеркнул Медведев.
Он заявил, что Украина «была, есть и будет для нас очень важным торгово-экономическим партнером».
По словам Медведева, стороны имеют решения, которые носят обязывающий характер, в частности документы, которые были подписаны в декабре прошлого года, которые никем не изменялись и не отменялись, в том числе документы, касающиеся проекта строительства транспортного коридора через Керченский пролив.
«Тема известная, важная. И понятно, что в надежном и недорогом транспортном сообщении между Таманским полуостровом и Крымом заинтересованы и в России, и в Украине, как и в развитии дополнительных каналов для торговли, совместных инвестиционных проектах», - сказал Медведев.
Как сообщал УНИАН, Кабинет министров Украины в конце января утвердил подписанное 17 декабря 2013 года в Москве соглашение с правительством РФ о совместных действиях по организации строительства транспортного перехода через Керченский пролив. Соглашение было достигнуто по итогам 6-го заседания Российско-Украинской межгосударственной комиссии.
31 января в пресс-службе Министерства экономического развития и торговли Украины сообщили, что приблизительная стоимость строительства транспортного перехода через Керченский пролив составит от 1,5 до 3 млрд долларов. Согласно сообщению, строительство продлится от 4 до 5 лет. Окупится переход ориентировочно за 5-10 лет. Предполагалось софинансирование сторон на паритетных началах, для чего планировалось создание совместного украинско-российского предприятия.