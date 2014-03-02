Минобороны: сообщения об уходе кораблей ВМС Украины из Севастополя являются дезинформацией спецслужб
В Министерстве обороны Украины называют дезинформацией иностранных спецслужб данные, распространенные в некоторых СМИ, о вроде бы выходе из Севастополя кораблей Военно-Морских сил Украины и переходе большинства военнослужащих, дислоцированных в Крыму, на сторону власти автономии.
Об этом УНИАН сообщили в Управление прессы и информации МОУ.
"Управление прессы и информации Министерства обороны Украины официально заявляет, что данная информация не отвечает действительности и является провокацией, подготовленной “специалистами” иностранных спецслужб для дестабилизации обстановки на территории Автономной Республики Крым", - говорится в сообщении.
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"Все корабли Военно-Морских сил Вооруженных сил Украины, находящиеся на своей главной базе в Севастополе, не покидали Севастопольскую бухту. Личный состав дислоцированных на территории Крыма воинских частей Вооруженных сил Украины, заблокированных вооруженными лицами, сохраняет спокойствие и пытается путем переговоров не допустить кровопролития. Требования сложить оружие военнослужащие Вооруженных сил Украины выполнять отказываются", - подчеркнули в Управлении информации.