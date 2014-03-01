В Украине призвали все политические силы противодействовать Путину сообща

Об этом в эфире Громадського ТВ заявила народный депутат от «Удара» Ирина Геращенко.

«Все политические силы в Украине должны обратиться к Совету безопасности ООН с требованием лишить РФ права голоса в Совете безопасности и требованием эмбарго на покупку российских нефтепродуктов и газа, на которых Путин, как на игле, держит весь мир и использует экономические рычаги в качестве дубинки», - подчеркнула Геращенко.

Народный депутат отметила, что такое решение должно быть принято безотлагательно, ведь Россия, которая должна быть гарантом безопасности Украины после отказа от ядерного оружия, нарушила договор и превратилась в агрессора.

Читайте такжеСовет Безопасности ООН через 2 часа обсудит ситуацию в УкраинеГеращенко также обратилась к представителям Партии регионов: «Сегодня ваша ответственность за то, что происходит в регионах страны, где столько лет вы безнаказанно играли на самых болезненных для Украины темах. Ради единства Украины нынешнее руководство Партии регионов, в частности Владимир Рыбак, должны срочно обратиться к своей партнерской партии в России, чтобы прекратить этот ужас, который РФ совершает в отношении Украины. Этот ужас называется интервенция», - подчеркнула депутат.

По словам Геращенко, Украина должна срочно отозвать своего посла из России и объявить всеобщую мобилизацию населения.

«Граждане должны выходить на улицы, чтобы показать, что никто никогда не нарушит целостность Украины», - сказала депутат.