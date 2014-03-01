Путин попросил у сенаторов разрешения на ввод войск в Крым

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Кремля.

«В связи с экстраординарной ситуацией, сложившейся в Украине, угрозой жизни граждан Российской Федерации, наших соотечественников, личного состава воинского контингента Вооруженных сил Российской Федерации, дислоцирующегося в соответствии с международным договором на территории Украины (Автономная Республика Крым), на основании пункта «г» части 1 статьи 102 Конституции Российской Федерации вношу в Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации обращение об использовании Вооружённых сил Российской Федерации на территории Украины до нормализации общественно-политической обстановки в этой стране», - говорится в документе.

Как сообщал УНИАН, в ночь на четверг, 27 февраля, неизвестные с оружием захватили здания Верховного совета автономии и Совета министров Крыма в центральной части Симферополя, подняв над зданиями флаги России. По факту захвата административных зданий правоохранители открыли уголовное производство по статье "теракт". В этот же день на подъездах к Симферополю была замечена колонна из 40 БТР, а также появилась информация о переброске вооруженных сил РФ на территорию Крыма.

На следующий день, 28 февраля, в СМИ появилась информация о незаконном пересечении границы Украины 11 российскими вертолетам МИ-24, а также о захвате неизвестными вооруженными людьми аэропортов Симферополь и Бельбек (Севастополь).

На сегодняшний день над Крымом полностью закрыто воздушное пространство, а также перекрыты блокпостами въезды по суше на территорию автономии на перешейке перед городом Армянск и на Чонгаре.

Глава Министерства обороны Украины Игорь Тенюх сегодня, 1 марта, сообщил, что Россия продолжает наращивать свое военное присутствие в Крыму.

«Мы отмечаем наращивание техники со стороны Российской Федерации. В частности, самолеты Ил-76 в количестве 8 самолетов, вертолеты Ми-8 и Ми-24 – в количестве порядка 10 единиц, без предупреждения нарушили воздушное пространство Украины», - подчеркнул Тенюх.

Также, по его данным, личный состав российских военных вырос в Крыму на 6 тыс. человек. При этом военнослужащие блокируют административные здания и военные части.