Центр Симферополя перекрыт

Троллейбусы от Центрального рынка в сторону пл. Ленина также не ходят. Об этом сообщает корреспондент Центра журналистских рассследований.

К захваченному неизвестными зданию Совета министров не пускают и даже запрещают фотографировать.

Напомним, здания ВР Крыма и Совета министров захвачены вооруженными людьми без опознавательных знаков. Над ними вывесили флаги России. В связи с этим глава Меджлиса РефатЧубаров призвалжителей Крыма сохранять спокойствие и не проявлять инициативу. «Освобождение захваченных зданий — это компетенция профессионалов и правоохранительных органов», — подчеркнул Чубаров.