Центр Симферополя перекрыт
08:27, 27 февраля 2014Политика
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Центр Симферополя оцеплен правоохранителями. Пешеходов не пропускают, транспорт не пропускают.
Центр города перекрыт / facebook.com/aleksandr.jankowski
Троллейбусы от Центрального рынка в сторону пл. Ленина также не ходят. Об этом сообщает корреспондент Центра журналистских рассследований.
К захваченному неизвестными зданию Совета министров не пускают и даже запрещают фотографировать.
Напомним, здания ВР Крыма и Совета министров захвачены вооруженными людьми без опознавательных знаков. Над ними вывесили флаги России. В связи с этим глава Меджлиса РефатЧубаров призвалжителей Крыма сохранять спокойствие и не проявлять инициативу. «Освобождение захваченных зданий — это компетенция профессионалов и правоохранительных органов», — подчеркнул Чубаров.
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