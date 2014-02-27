Центр Симферополя перекрыт

08:27, 27 февраля 2014
Политика
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Центр Симферополя оцеплен правоохранителями. Пешеходов не пропускают, транспорт не пропускают. 

Центр города перекрыт / facebook.com/aleksandr.jankowski

Троллейбусы от Центрального рынка в сторону пл. Ленина также не ходят. Об этом сообщает корреспондент Центра журналистских рассследований.

К захваченному неизвестными зданию Совета министров не пускают и  даже запрещают фотографировать.

Напомним, здания ВР Крыма и Совета министров захвачены вооруженными людьми без опознавательных знаков. Над ними вывесили флаги России. В связи с этим глава Меджлиса РефатЧубаров призвалжителей Крыма сохранять спокойствие и не проявлять инициативу. «Освобождение захваченных зданий — это компетенция профессионалов и правоохранительных органов», — подчеркнул Чубаров.

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