Кличко говорит, что вчерашнее выступление Януковича вызвало у него сожаление

«Очень странная ситуация. У этого Президента был шанс войти в историю как глава государства, который подписал Соглашение об ассоциации и привел Украину к европейским стандартам. К сожалению, он вошел в историю, как лицо, пролившее много крови», - подчеркнул Кличко.

Также по ситуации в Крыму Кличко заявил, обращаясь к руководству России уважать выбор украинцев и строить отношения на основе уважения и соблюдения международных соглашений.

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«Несмотря на сложные обстоятельства, я призываю руководство России выстраивать отношения с Украиной не с позиции силы, а с позиции взаимного уважения. Только в таком ключе мы получим отношения, которые базируются на взаимных интересах. Я думаю, нам удастся пройти этот путь и не сделать ошибок», - заявил Кличко, сообщили УНИАН в пресс-службе «УДАРа».