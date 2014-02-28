Государственная телерадиокомпания «Крым» работает под присмотром вооруженных людей

«Вооруженные люди, интеллигентные, нет отличий, переговорили с директором, нам ничего не угрожает, мы работаем», - написала известный в Крыму журналист Татьяна Шаманаева на своей странице в соцсети «Фейсбук».

Лично она видела троих таких людей.

Шаманаева сообщила также, что к ним пришел выступать крымский спикер Владимир Константинов.

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По данным источников УНИАН, возле ГТРК стоит КаМАЗ и в нем такие же люди в камуфляже и с оружием, как были сегодня в аэропорту.

Как сообщал УНИАН, здания Совмина и Верховного совета Крыма утром 27 февраля захватили неизвестные люди с оружием. Прокуратура открыла уголовное производство по статье "теракт".

Парламент Крыма на внеочередной 27 февраля отправил в отставку Совмин Анатолия Могилева и незаконно назначил премьером автономии лидера партии "Русское единство" Аксенова. Сессия проходила без представителей СМИ.

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28 февраля крымский спикер Владимир Константинов и Аксенов во время подхода к журналистам после проходящего без прессы заседания парламента республики не озвучили фамилии новых членов Совмина.

С ночи 28 февраля в аэропорту Симферополя находились несколько десятков людей в военной форме с автоматами. Кроме того, в аэропорту присутствовала группа людей с георгиевскими ленточками. Все они говорили, что охраняют территорию от возможного прибытия "бандеровцев" с материковой Украины.

Депутат Верховного Совета Крыма Владимир Клычников заявлял, что в аэропорту Симферополя находятся не российские военные, как об этом пишут в СМИ, а крымские отряды самообороны.

Как сообщают очевидцы, в настоящее время вооруженные люди в камуфляже без опознавательных знаков покинули территорию аэропорта Симферополя.