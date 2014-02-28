Меджлис возлагает надежды на гарантов украинской государственности

Такое мнение он высказал в эфире крымскотатарского телеканала ATR, пишет Gazeta.ua.

Чубаров, в частности, отметил, что сегодня Крым стал экспериментальной площадкой, где обкатывается сценарий российского руководства по поводу того, какой должна стать Украина.

"Этой площадкой мог стать Харьков. Он имел все шансы, но стал Крым. И это наше общее несчастье", - заявил глава Меджлиса.

Он также выразил сожаление по поводу того, что крымские политики стали проводниками этого эксперимента.

"Проводниками на ниве сепаратизма, который несет обществу страшные вызовы и угрозы. Я предполагаю, что в течение некоторого времени (и это будут месяцы) Крым будет подвергаться очень большой турбулентности", - добавил политик.

Вместе с тем, говоря о том, как должна действовать Украина, он подчеркнул: "Есть Будапештский меморандум, есть гаранты украинской государственности".