Клюев находится в Киеве, и МВД об этом знает – журналист

Об этом со ссылкой на свои источники сообщил журналист Мустафа Найем на своей странице в Фейсбук.

Журналист также отмечает, что в связи с этой информацией у него есть ряд вопросов к новому главе МВД Украины Арсену Авакову, почему Андрей Клюев еще на свободе, получил ли он повестку и допросили ли его по последним событиям.

Журналист также высказывает предположение, что если ответов на это вопросы не прозвучат, то «можно смело допустить, что всех снова купили».

Как сообщал УНИАН, 24 января 2014 года экс-президент Виктор Янукович назначил Клюева Главой Администрации Президента Украины.

23 февраля Клюев подал заявление об отставке с должности главы Администрации Президента.

Общественная комиссия по расследованию и предупреждению нарушений прав человека в Украине включила Андрея Клюева в список высших должностных лиц, причастных к неправомерному применению силы против участников акций протеста.

Ранее Мустафа Найем сообщал о том, что лидер "Правого сектора" Дмитрий Ярош встречался с Януковичем в день расстрела майдановцев. Позднее эта информация была подтверждена самим Ярошем.