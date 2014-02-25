Лидер «Правого сектора» Ярош встречался с Януковичем в день расстрела майдановцев - журналист

Лидер "Правого сектора" Дмитрий Ярош встречался с Виктором Януковичем в день кровавой бойни на Институтской в Киеве 20 февраля.

Об этом сообщил на своей странице в Facebook журналист Мустафа Найем.

"20 февраля лидер "Правого сектора" встречался с Виктором Януковичем, встреча длилась полтора часа, о чем есть соответствующая запись в журнале посещений в Администрации президента", - написал Найем.

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Как пояснил журналист, он написал об этом публично в Facebook, потому что получить комментарий от самого Яроша сейчас трудно.

"Пишу это здесь, поскольку с самим Ярошем встретиться сейчас трудно, а эта информация требует публичного комментария", - отметил журналист.