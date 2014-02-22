Комиссия по расследованию нарушений прав человека назвала 25 чиновников, причастных к преступлениям против человечности

На этом этапе к списку уже включено 25 человек. Соответствующее сообщение опубликовано на сайте Комиссии.

«Такое решение Комиссии, в частности, согласуется с намерениями Совета Европейского Союза, а именно: как можно быстрее определить список украинских высокопоставленных лиц, в отношении которых будет применяться персональные санкции», - об этом сегодня заявил председатель комиссии Владимир Василенко, доктор юридических наук, профессор НаУКМА, Чрезвычайный и Полномочный Посол Украины, судья Международного уголовного трибунала по бывшей Югославии (2002-2005).

Он отметил, что Комиссия составляет список чиновников, причастных к репрессиям против украинского народа. На этом этапе к такого списка чиновников уже включено 25 человек, среди которых:

1. Виктор Янукович - Президент Украины.

2. Андрей Клюев - глава Администрация Президента Украины, экс-секретарь СНБО.

3. Сергей Арбузов - исполняющий обязанности премьер-министра Украины.

4. Виталий Захарченко - экс-министр внутренних дел.

5. Виктор Пшонка - экс-генеральный прокурор Украины.

6. Андрей Портнов - первый заместитель главы Администрации Президента Украины.

7. Елена Лукаш - министр юстиции Украины.

8. Юрий Бойко - вице-премьер-министр Украины.

9. Леонид Кожара - министр иностранных дел Украины.

10. Владимир Рыбак - председатель Верховной Рады Украины.

11. Николай Азаров - экс-премьер-министр Украины.

12. Александр Попов - экс-председатель КГГА.

13. Владимир Сивкович - заместитель секретаря СНБО.

14. Валерий Коряк - начальник ГУ МВД Украины в г. Киеве.

15. Петр Федчук - заместитель начальника ГУ МВД Украины в г. Киеве.

16. Владимир Олийнык - народный депутат Украины.

17. Александр Ефремов - народный депутат Украины.

18. Юрий Мирошниченко - народный депутат Украины.

19. Вадим Колесниченко - народный депутат Украины.

20. Михаил Чечетов - народный депутат Украины.

21. Александр Царев - народный депутат Украины.

22. Елена Бондаренко, народный депутат Украины.

23. Геннадий Кернес - городской голова Харькова.

24. Михаил Добкин - председатель Харьковской ОГА.

25. Владимир Константинов - председатель Верховной Рады АР Крым.

По результатам изучения дополнительной информации, Комиссия будет расширять список таких украинских чиновников. В будущем этот список может быть взят за основу при формировании списка подозреваемых для органов украинского и международного правосудия.

Василенко также отметил, что Комиссия уже приступила к кампании массовой подачи гражданами заявлений в Европейский суд по правам человека с жалобами на нарушение их права на свободу мирных собраний, предусмотренного Конституцией Украины и Европейской конвенцией по правам человека.

Справка: Комиссия по расследованию нарушений прав человека в Украине создана 27 января 2014 г. Ее деятельность направлена на расследование нарушений прав человека во время реализации гражданами права на мирные собрания, начиная с 30 ноября 2013 г. Председатель Комиссии - Владимир Василенко. В состав Комиссии вошли также Олег Березюк, Станислав Шевчук, Иосиф Зисельс, Евгений Сверстюк, Василий Кисиль, Николай Козюбра, Даниил Курдельчук, Николай Серый, Василий Овсиенко, Григорий Омельченко, Мирослава Антонович, Станислав Батрин, Владимир Вятрович, Екатерина Левченко, Руслана Лыжичко, Елена Суслова, Михаил Басараб. Секретарь комиссии - адвокат Юрий Кушнир. Комиссия работает по трем основным направлениям - восстановление нарушенных прав граждан, информационно-разъяснительная работа, формирование «Черной книги нарушений прав человека в Украине».

Общественная Комиссия по расследованию и предупреждению нарушений прав человека в Украине