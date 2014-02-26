Ярош сознался, что встречался с Януковичем 20 февраля

Об этом он заявил в интервью Украинской неделе.

«Сейчас распространяется немало информации о моей тайной встрече с Януковичем. Она действительно была, но уже после завершения активных действий силовиков. Вышли СБУшники и предложили не только мне, но и моему ближайшему окружению, встретиться для прекращения кровопролития. Соответственно, я поехал в Администрацию», - заявил Ярош.

По его словам, Янукович предлагал ему подписать соглашение о прекращении конфликта.

Читайте такжеЯрош претендует на кресло вице-премьера - Найем«Я отказался это сделать. Сказал, что мы марионетками никогда не были и не будем. И, Виктор Федорович, давайте выводите войска, ибо начнется партизанская война по всей Украине», - рассказал Ярош.

«При этом говорилось, что мы не отступим, что не сложим оружия, будем стоять до конца. Я не беру эту заслугу на себя, поскольку на него давили и дипломаты, но возможно это для него стало также определенной капелькой, когда он решил прекратить так называемую антитеррористическую операцию и отвести войска», - отметил лидер «Правого сектора».

По словам Яроша, Янукович выглядел испуганным.

«Хоть он разрушил определенные мои стереотипы, потому что я никогда с ним не встречался. Мне казалось, что он более тупее. А он так старался что-то формулировать... Но видно было, что он истощен и испуган», - добавил Ярош.

Он отметил, что разговор длился недолго.

На вопрос, боялся ли он ехать на Банковую, лидер «Правого сектора» ответил: «Боялся. Я думал не вернусь».

Ранее о тайной встрече Яроша с Януковичем 20 февраля сообщал украинский журналист Мустафа Найем. В тот же день на официальной странице Правого сектора ВКонтакте появилось сообщение, в котором отрицался факт такой встречи, а Наема обвинили в производстве "фейков".