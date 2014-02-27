Яценюк планирует сократить расходы на чиновников

14:18, 27 февраля 2014
Политика
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Кандидат на должность премьер-министра Украины Арсений Яценюк заявляет, что будут сокращены расходы на чиновников, они будут лишены ряда льгот.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом Яценюк заявил на заседании парламента.

Яценюк подчеркнул, что правительство обязано принять неотложные меры сокращения расходов государственного бюджета на содержание органов государственной власти.

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“Начиная с того, что ни один украинский чиновник, после формирования правительства, не имеет права пользоваться чартерными самолетами и разного рода льготами, и заканчивая тем, что члены КМУ, представители органов государственной власти и органов на местах должны забыть о персональных автомобилях, должны забыть о персональных льготах и должны осознать то, что в Украине вводится самая жесткая за всю историю украинской финансовой системы система контроля и сокращения бюджетных расходов”, - сказал Яценюк.

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