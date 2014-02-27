Яценюк планирует сократить расходы на чиновников

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Яценюк заявил на заседании парламента.

Яценюк подчеркнул, что правительство обязано принять неотложные меры сокращения расходов государственного бюджета на содержание органов государственной власти.

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“Начиная с того, что ни один украинский чиновник, после формирования правительства, не имеет права пользоваться чартерными самолетами и разного рода льготами, и заканчивая тем, что члены КМУ, представители органов государственной власти и органов на местах должны забыть о персональных автомобилях, должны забыть о персональных льготах и должны осознать то, что в Украине вводится самая жесткая за всю историю украинской финансовой системы система контроля и сокращения бюджетных расходов”, - сказал Яценюк.