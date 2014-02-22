Янукович заявляет о государственном перевороте, и не собирается уходить в отставку (видеообращение)

Как сообщила УНИАН советник Президента Анна Герман, Янукович записал видеообращение, которое будет сейчас выложено в сети Интернет.

По ее словам, в обращении отмечается, что в Украине есть все признаки государственного переворота.

“Я делаю все, чтобы в стране не было крови. Сейчас ко мне идут сигналы о преследовании людей. Я пытаюсь защищать людей, которых преследуют на работе, по пути в школу, и пытаюсь не допустить дальнейшего кровопролития. Меня пытаются запугать и склонить к тому, чтобы я подал в отставку добровольно. Но я не собираюсь подавать в отставку”, - процитировала слова Януковича Герман.

Также Янукович отмечает, что он является законно избранным президентом и он остается в Украине.

По словам Герман, Янукович обещает сейчас продолжать поездки по юго-востоку Украины, встречаться с людьми и советоваться с ними, как не допустить раскола страны.