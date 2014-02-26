Министерство культуры блокируют уже третий день

Как говорится в сюжете ТСН, сотрудники уже с понедельника приходят к зданию лишь для того, чтобы отметиться в импровизированных списках, а потом идут по своим делам. В само помещение пускают только финансовый отдел, который начисляет зарплату всем сотрудникам сферы культуры в Украине.

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