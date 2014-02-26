Министерство культуры блокируют уже третий день

19:40, 26 февраля 2014
Политика
7 0

Активисты, вместе с заместителями министра культуры, запечатали все кабинеты и не пускают на работу сотрудников.

Усі кабінети опечатали

Как говорится в сюжете ТСН, сотрудники уже с понедельника приходят к зданию лишь для того, чтобы отметиться в импровизированных списках, а потом идут по своим делам. В само помещение пускают только финансовый отдел, который начисляет зарплату всем сотрудникам сферы культуры в Украине.

Читайте такжеВР освободила Новохатько с должности министра культурыТакие мероприятия активисты объясняют необходимостью найти и зафиксировать возможные нарушения экс-министра культуры Леонида Новохатько.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter