Председатель Днепропетровского облсовета отозвал заявление об отставке

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе облсовета.

По информации пресс-службы, Удод отозвал свое заявление об увольнении с должности председателя Днепропетровского областного совета, «поскольку оно было написано под физическим и моральным давлением, которое длилось более трех часов в течение заседания президиума Днепропетровской областной рады 24 февраля».

«С целью избежания рисков разрушения здания, в котором находится аппарат Днепропетровского областного совета, избиения людей и при условии, что никто не пострадает, я написал заявление об отставке», - цитирует пресс-служба слова Удода.

Читайте такжеВ Днепропетровске депутаты требуют отставки председателя облсовета УдодаТакже он заявил, что «не намерен слагать полномочия председателя Днепропетровского областного совета, поскольку никогда не совершал поступков, за которые должно быть стыдно, добросовестно работал все эти годы ради области и ее граждан и имеет доверие занимать эту должность от сотен тысяч жителей Днепропетровщины».

Как сообщал УНИАН, 25 февраля созвана внеочередная сессия Днепропетровского облсовета, на которой планируется рассмотреть вопрос отставки руководства облсовета.