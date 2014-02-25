Саакашвили рассказал о "безумных планах" Путина в отношении Крыма

"Плохая новость в том, что Путин, конечно, будет там что-то делать. Хорошая новость, что вы уже знаете, что он будет делать. Потому что он уже все испробовал у нас в Южной Осетии и в Абхазии. Он выдает паспорта, он захочет делать провокации, он захочет использовать свой флот для того, чтобы перекрыть перешеек, который соединяет Крым с остальной Украиной, и установить там коридор", - говорит Саакашвили в своем обращении, сообщает Эспрессо ТВ.

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По его мнению, россияне пытаются сделать коридор через Абхазию, Краснодар, Крым, Одессу, Николаев и через Молдову на Приднестровье.

"Это их безумные планы. Они считают, что не удержат постсоветское пространство. И он скажет россиянам: ладно, я потерял Украину, но я увеличил территорию России", - поясняет политик.

Чтобы помешать планам Путина, он советует "работать с крымской общественностью", чтобы развеять российскую пропаганду.