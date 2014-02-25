Бжезинский: Олигархи должны "скинуться" по миллиарду на восстановление экономики Украины

Как пишет Збигнев Бжезинский на страницах The Financial Times, Россия все еще может толкнуть Украину к гражданской войне - поощрить и поддержать отделение Крыма и некоторых восточных областей, поясняет известнейший американский политолог, сообщает inopressa.

Бжезинский советует Западу предотвратить "взрыв регионального насилия на Украине при российском пособничестве".

Пусть США объяснят Путину, что воспользуются своим влиянием, дабы "подлинно независимая и территориально целостная Украина" проводила курс, подобный курсу Финляндии: "взаимоуважительное соседство, широкий спектр экономических отношений с Россией и ЕС; неприсоединение к любым военным альянсам, которые Москва считает направленными против нее, и при этом расширение включенности в Европу", - советует Бжезинский.

Но в неофициальных беседах Вашингтон должен разъяснить Кремлю: "Попытки дестабилизировать молодую демократию в Киеве или отделить некоторые части Украины - не говоря уже об открытом или тайном участии России во внутренних конфликтах в соседней стране - вынудят Вашингтон воспользоваться его международным влиянием для шагов, которые причинят Москве крупные экономические потери", - пишет автор.

Евросоюз должен быть твердым партнером при вышеописанных усилиях. Но еще более животрепещущая задача ЕС - разработать пакет антикризисной помощи для Украины. Бжезинский также советует "убедить" верхнюю десятку украинских олигархов - главных бенефециаров поразительного разгула коррупции - пожертвовать по 1 млрд долларов на финансовую реабилитацию страны". "Сын Януковича, баснословно-богатый дантист, наверняка сможет внести сумму, соразмерную этим 10 млрд", - добавляет автор.

Бжезинский советует США и ЕС, желательно при содействии России, "по-прежнему требовать, чтобы демократические силы в Киеве заняли позицию национального единения и политической умеренности".

Автор уверен: Украина рано или поздно войдет в демократическую Европу, а Россия последует ее примеру, "если не самоизолируется и не превратится в полупрогнивший пережиток империализма".