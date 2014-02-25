В Соборе Святого Петра в Риме почтили погибших Героев Майдана



Молитвенное мероприятие было инициировано Послом Украины в Ватикане Татьяной Ижевской при поддержке дипломатов стран Евросоюза, передает пресс-служба "Удара".

Мероприятие состоялось в символическом месте - возле так называемого «украинского алтаря» с мозаичными изображениями Герба Украины, святой княгини Ольги и святого князя Владимира.

​В молебне за мир, единство и счастливое европейское будущее Украинского государства, который возглавил Глава Украинской Греко-Католической Церкви Святослав (Шевчук), приняли участие руководители дипломатических учреждений, представители Ватикана, украинской общины, журналисты.

После торжества в Соборе Святого Петра на престоле «украинского алтаря» была установлена Символическая Свеча в знак почтения памяти Героев Майдана, которые погибли во время трагических событий на улицах Киева.