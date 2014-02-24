МВД согласовывает свои действия с Парубием и Самообороной Майдана - Аваков

Об этом заявил министр внутренних дел Арсен Аваков, сообщили УНИАН в пресс-службе ВО «Батькивщина».

"Пока мы находимся в переходном периоде, пока только начинается совместное патрулирование МВД и Самообороны Майдана, и надеюсь, что в кратчайшее время это станет нормальным явлением на улицах Киева", - сказал Аваков.

"Важно понять, что сохранение баланса в обществе чрезвычайно важно для тех преобразований, которые сейчас происходят, в частности в парламенте, где принимаются важные законы. Пока что нам удается разрешать все конфликты мирно, за исключением случаев мародерства - такие ситуации недопустимы", - отметил и.о. министра внутренних дел.

В свою очередь, комендант Майдана, член фракции "Батькивщина" Парубий сообщил, что за несколько дней, в течение которых МВД и Самооборона патрулируют Киев, «мы пришли к пониманию, чтобы все честные милиционеры, которые не совершали преступных действий, смогли вернуться на улицы Киева».

"Мы постепенно переходим на совместное патрулирование по всему Киеву, но те правоохранители, которые выполняли преступные приказы, будут наказаны, - сообщил Парубий. - Я убежден, что очень быстро и эффективно мы сможем установить порядок по всей стране и наказать всех тех, кто был причастен к преступлениям во время Майдана".