Семьям погибших активистов пообещали предоставить квартиры

Компания "Интеграл - Буд" передаст 5 квартир с полным ремонтом, мебелью и необходимым оборудованием во Львове.

Также в Киеве принято решение передать квартиры семьям погибших журналистов, Вячеслава Веремея и Игоря Костенко, которые были на передовой и пожертвовали своей жизнью ради демократических преобразований в Украине.

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"Смерть каждого из погибших - неописуемая потеря. Особенно больно, когда погибают молодые, полные планов на будущее люди. Вечная память и вечная слава героям, глубокое соболезнование родным и близким. Руководство и коллектив компании осуждает насилие и кровопролитие , которые привели к тяжелым потерь среди мирного населения", - говорится в сообщении компании.