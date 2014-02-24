От Авакова требуют расследования расстрела на Институтской

Об этом говорится в сообщении на странице "Евромайдан SOS" в Faсebook.

"На Институтской ребята говорят, что никто следственных действий не вел. Экспертов не было. Уже 2 дня прошло. Много следов уничтожено. Где расследование? Там на 2 дня работы для 50 экспертов! Там уже должно было быть оцеплено все... Я не хочу больше хоронить друзей", - говорится в сообщении.

"Думаем, суть запроса понятна. Оправдание, что вы еще не очень влияете на ситуацию, например в отдельных регионах, в Киеве не проходит. Ждем публичного ответа и конкретных быстрых эффективных действий , - отмечают ативисты.

Ранее Аваков утверждал, что в отношении ряда сотрудников министерства и областных УВД по фактам их действий в отношении активистов начаты служебные расследования.