В Межигорье изучают черную бухгалтерию Януковича с миллиардными цифрами

Дом, в котором жил Януковича, поражает своей помпезностью. А резиденция за территорией больше город Вышгород, говорится в сюжете ТСН.

Читайте такжеЯнукович отправился в Россию или Донецк - источники

Черную бухгалтерию семьи, которую достали из воды, а это около 20-ти тысяч документов, будут тщательно изучать. "Только один документ, который у меня в руках - это одна компания Януковичей оплатила другой - 56 миллионов гривен. Было присвоено не менее 10 миллиардов гривен, и это 10 процентов из того, что мы просмотрели", - рассказывает Дмитрий Гнап. Он уверен, что самые важные данные-таки удалось уничтожить.

Читайте такжеЯнукович бежал в России - СМИ

Наряду с бумагами - другая находка - сотни боеприпасов. "Два вида пистолета, СВД, АКМ, АКС. Целую роту можно вооружить, 70-80 людей", - говорит Гнап. Самообороновцы уверены, что на дне есть еще немало пуль, есть и оружие, пока от него находят лишь чехлы. Охранники уверены, убегая, экс-гарант прихватил немало интересного. Так, в коллекции раритетных авто (площадь гаража с две тысячи метров), где хранится по меньшей мере полсотни советских легковых автомобилей и военной техники, пропал ценный экспонат - "Хьорх" 1935 года, таких в Украине всего 7 моделей. На территории резиденции - беспрецендентные меры безопасности, рядом с морем, будто противовоздушная часть ПВО. Только путь Януковича в село Новые Петровцы отслеживалась почти тремя десятками камер. Но, никаких записей "с середины" не найдено, забрали серверы, данные уничтожили. Под землей также нашли кучу ходов, но, карты нет.

То, что Янукович тщательно следил за свои здоровьем, свидетельствуют собственная ферма и лаборатория. Все, что пил и ел экс-президент эксперты исследовали на радиацию, проводили бактериологические и биологические испытания.

"Измеряли все, сколько есть железа, магния. Он мамалыгу любил, вот ему привозили 10-15 видов проб из них выбирали ту, которую он будет брать", - рассказывает активист.

Воду для президента очищали двенадцатью степенями очистки. Собственная АЗС, по меньшей мере, две котельные, конюшня, зоопарк, бани, гостевые дома и, даже, племенний кинологический центр закрытого цикла. Здесь - 15 собак английского и тибетского мастифов и кавказцы. Щенков здесь растили исключительно для подарков, говорят кинологи, которые не покинули животных.

"Клички он знал, он их не путал". - рассказывает кинолог. Больше всего кинологов огорчает то, что посетители хотели убить элитных животных.

Тем временем, в Межигорье появилась другая проблема - к резиденции пытаются пробраться мародеры, которых охранникам трудно сдержать.