Все дела об убийствах митингующих объединили в одно производство

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал во время своего выступления в парламенте.

“Все убийства, которые произошли на Майдане раньше, они были разбросаны по отдельным уголовным делам. Ими занимались органы внутренних дел на низовом уровне. То есть, милиция расследовала дела, где людей убивала милиция”, - сказал Махницкий.

Читайте такжеВ сети появилось шокирующее видео стрельбы снайперов по активистам с места событий

Он отметил, что было дано поручение, чтобы все эти дела были переданы в производство следователей по особо важным делам Генеральной прокуратуры и были объединены в одно производство.

“На сегодняшний день все дела объединены в одно производство и расследование осуществляется не по фактам одиночных убийств, а по факту массового убийства людей”, - отметил Махницкий.