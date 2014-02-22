Тимошенко едет на Майдан

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил журналистам лидер фракции “Батькивщина” Арсений Яценюк.

Почти сразу после сообщения этой информации в него раздался телефонный звонок и выяснилось, ему звонила Тимошенко.

Он радостно приветствовал ее и спросил, где она сейчас и куда едет. А потом от всех журналистов, которые его окружили, передал Тимошенко приветствие. Журналисты по просьбе Яценюка проскандировали: “Юле волю!”. Завершая разговор, Яценюк сказал: «Все, обнимаю тебя, жду тебя».

Завершив телефонный разговор с Тимошенко, Яценюк сообщил, что экс-премьер-министр сейчас находится на пути к столичного Майдана.

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На уточнение журналистов, где сейчас находится Тимошенко, Яценюк сказал, что она «на Майдан едет», что она сейчас находится в автомобиле. Однако, Яценюк не уточнил, где Тимошенко находится территориально.

Как известно, сегодня Верховная Рада Украины конституционным большинством принял постановление об освобождении Юлии Тимошенко из-за решетки на основании решения Европейского суда по правам человека и решения Комитета министров Совета Европы.

Тимошенко в октябре 2011 года был приговорен к 7 годам лишения свободы за превышение полномочий при подписании газовых контрактов с Россией в 2009 году.

Она находилась в ЦКБ «Укрзализныци» в Харькове.