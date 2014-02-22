Рада освободила Юлию Тимошенко

Как передает корреспондент УНИАН, за соответствующее постановление (№ 4166) проголосовали 322 народных депутатов из 331, зарегистрированного в сессионном зале.

Инициатором этого постановления является лидер фракции «Батькивщина» Арсений Яценюк.

Справка УНИАН. Тимошенко в октябре 2011 года была приговорена к 7 годам лишения свободы за превышение полномочий при подписании газовых контрактов с Россией в 2009 году.