В «Межигорье» массово прибывают активисты Майдана

К резиденции Президента Виктора Януковича «Межигорье» массово прибывают активисты Майдана .

Как передает корреспондент УНИАН, сейчас там находятся уже около 300 людей и люди продолжают приходить.

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Кроме того, как говорят активисты Майдана, еще около тысячи людей окружили резиденцию Януковича по периметру. Теперь на территорию резиденции пускают лишь по несколько человек через боковой вход.

Ожидают, что сюда должен прибыть народный депутат Андрей Парубий.

Как сообщалось, территория «Межигорья» сейчас пуста, туда пропускают журналистов.

В частности, Государственная охрана беспрепятственно пропустила туда съемочную группу «5 канала» и даже провела экскурсию.

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«Территория полностью пуста, охранники говорят, что когда пришли с самого утра, ни одного человека на территории не было. Мы спросили, видели ли они Президента, куда он уехал и собирается ли возвращаться. Они не хотят вмешиваться в политику, но они никого не видели, и они думают, что Президент не вернется, потому что кто-то забрал частные вещи», - сообщила журналистка.