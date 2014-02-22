Клюев назвал провокацией стрельбу в Киеве 20 февраля

"Я увидел в интернете, как кто-то с крыши стрелял из автомата Калашникова. Сначала стрелял в одну сторону - в сторону милиции, а затем развернулся и начинал стрелять по митингующим. Затем милиция побежала - она ​​была безоружна (у них были только палки и щиты). Митингующие, которые были без оружия, начали разбегаться", - рассказал он, пишет Радио Свобода.

По словам Клюева, теперь этими фактами занимаются правоохранительные органы, открыты соответствующие уголовные производства.

"Я вижу и четко понимаю, что это была чистой воды провокация", - сказал он. Однако, по словам главы администрации президента, он не возлагает вину за события 20 февраля на оппозицию, потому что "видел в их глазах желание завершить противостояние".

С 18 февраля, когда в Киеве обострилось противостояние между митингующими и силовиками, по официальным данным Минздрава, погибли 77, из них больше всего - 20 февраля, когда по протестующим открыли огонь снайперы.