ВР сегодня должна вернуть Конституцию 2004 года - Рыбак
10:21, 21 февраля 2014Политика
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Председатель Верховной Рады Украины Владимир Рыбак заявляет, что сегодня парламент должен рассмотреть вопрос относительно возвращения к Конституции 2004 года.
Рыбак говорит, что сегодня Рада может вернуть Конституцию-2004
Как передает корреспондент УНИАН, во время заседания ВР спикер отметил, что парламент сегодня должен принять ряд законов.
“Первый закон, нам нужно принять, — вернуться к Конституции 2004 года. Это первый вопрос”, - подчеркнул спикер и добавил, что “сегодня мы должны принять этот закон”.
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Также, отметил Рыбак, сегодня ВР должна принять постановление парламента относительно амнистии участников акций.
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