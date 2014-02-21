ВР сегодня должна вернуть Конституцию 2004 года - Рыбак

Как передает корреспондент УНИАН, во время заседания ВР спикер отметил, что парламент сегодня должен принять ряд законов.

“Первый закон, нам нужно принять, — вернуться к Конституции 2004 года. Это первый вопрос”, - подчеркнул спикер и добавил, что “сегодня мы должны принять этот закон”.

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Также, отметил Рыбак, сегодня ВР должна принять постановление парламента относительно амнистии участников акций.