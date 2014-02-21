На переговоры к Януковичу приехали российские "гости"

03:46, 21 февраля 2014
Политика
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На переговоры в администрацию президента в 1:20 ночи прибыли посол России в Украине Михаил Зурабов и Уполномоченный по правам человека в РФ Владимир Лукин.

На вопрос, с каким предложением он приехал в Киев и что ему поручил президент России Владимир Путин, Лукин ответил "с предложением мира", пишет Украинская правда.

"Но где вы слышали, что до начала переговоров рассказывают о сути предложений, вот поговорим - тогда я вам расскажу", - добавил уполномоченный.

На вопрос "Какова цель миссии?", Лукин ответил: "Узнать, как вы живете".

По его словам, Путин уполномочил его "поговорить, обсудить".

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