На переговоры к Януковичу приехали российские "гости"

На вопрос, с каким предложением он приехал в Киев и что ему поручил президент России Владимир Путин, Лукин ответил "с предложением мира", пишет Украинская правда.

"Но где вы слышали, что до начала переговоров рассказывают о сути предложений, вот поговорим - тогда я вам расскажу", - добавил уполномоченный.

На вопрос "Какова цель миссии?", Лукин ответил: "Узнать, как вы живете".

По его словам, Путин уполномочил его "поговорить, обсудить".