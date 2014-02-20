В Миндоходов опровергают, что Клименко вылетел из Киева

По состоянию на 20:50 20 января министр Александр Клименко находится на своем рабочем месте в помещении центрального аппарата Министерства в Киеве и координирует работу территориальных органов доходов и сборов в исполнении возложенных на них функций по реализации налоговой и таможенной политики, сообщили в ведомстве.

В частности, сегодня прошел аппаратный видеосовет министра с руководителями главных управлений и таможен Миндоходов в регионах, посвященная текущей ситуации с состоянием наполнение государственного и местных бюджетов, а также поступлений единого социального взноса. Во время совещания в том числе обсуждались пути нормализации работы налоговых и таможенных органах, в регионах, где их работа затруднена блокированием со стороны протестующих.

Министерство по доходам и сборам подчеркивает, что находится вне политики.

"Просим граждан с пониманием отнестись к этому и не препятствовать работе органов доходов и сборов по обеспечению стабильного наполнения бюджетов всех уровней, аккумуляции средств, необходимых для выплаты пенсий, стипендий, заработных плат для работников бюджетных организаций, а также функционирование в нормальном режиме таможенных пунктов", - подчеркнули в Миндоходов.