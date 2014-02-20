В МВД заявляют, что могут использовать оружие для освобождения захваченных "экстремистами" коллег
19:23, 20 февраля 2014Политика
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Для освобождения захваченных коллег милиция имеет право использовать оружие
В МВД не знают о судьбе взятых в плен служащих / Reuters
Об этом сообщается на официальной странице ведомства в Facebook.
"На данный момент остается неизвестной судьба почти 70 военнослужащих внутренних войск, которых захватили экстремисты. МВД Украины напоминает, что для освобождения своих коллег правоохранители имеют право применять все способы, предоставленные им законодательством, в том числе оружие", - сказано в сообщении.
Напомним, ранее сообщалось, что "майдановцы" взяли в плен почти 70 бойцов ВВ.
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