В МВД заявляют, что могут использовать оружие для освобождения захваченных "экстремистами" коллег

Об этом сообщается на официальной странице ведомства в Facebook.

"На данный момент остается неизвестной судьба почти 70 военнослужащих внутренних войск, которых захватили экстремисты. МВД Украины напоминает, что для освобождения своих коллег правоохранители имеют право применять все способы, предоставленные им законодательством, в том числе оружие", - сказано в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что "майдановцы" взяли в плен почти 70 бойцов ВВ.