Аваков говорит, что в Раде скоро соберется кворум

15:53, 20 февраля 2014
Политика
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В Верховной Раде собираются депутаты разных фракций, скоро соберется кворум. Никто не собирается расходиться, пока не будут приняты необходимые решения.

Депутати збираються у Верховній Раді

Об этом в «Фейсбуке» написал народный депутат от «Родины» Арсен Аваков.

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«Депутаты собираются в Раду. Из разных фракций. Скоро будет кворум. Как соберемся, Кошулинский сможет открыть сессию и принимать решения! Нужно разрешать кризис и остановить кровь. Приняли все вместе очень важное - не уходит из Рады пока не примем все необходимые решения!» - написал он. 

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В свою очередь Владимир Арьев написал, что пришло «пару десятков регионалов, есть неожиданные фамилии».

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