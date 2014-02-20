Аваков говорит, что в Раде скоро соберется кворум

Об этом в «Фейсбуке» написал народный депутат от «Родины» Арсен Аваков.

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«Депутаты собираются в Раду. Из разных фракций. Скоро будет кворум. Как соберемся, Кошулинский сможет открыть сессию и принимать решения! Нужно разрешать кризис и остановить кровь. Приняли все вместе очень важное - не уходит из Рады пока не примем все необходимые решения!» - написал он.

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В свою очередь Владимир Арьев написал, что пришло «пару десятков регионалов, есть неожиданные фамилии».