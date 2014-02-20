Депутаты от оппозиции пришли к Верховной Раде

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ВО “Батькивщина”.

В комментарии журналистам, которые собрались у входа в парламент, Яценюк отметил, что в парламенте должно состояться возвращение к Конституции 2004 года.

Он отметил, что если власть "осознает ответственность, сейчас регионалы пойдут голосовать": "Если не осознает, то Партия регионов и каждый депутат должен знать: если сейчас нет голосования – на их руках кровь".

По информации пресс-службы, подъезды, через которые традиционно заходят в здание депутаты и журналисты, были закрыты. Депутаты смогли попасть в помещение лишь через 5-й подъезд.

При этом, как сообщил комендант ВР, теперь решается вопрос, как включить систему голосования "Рада" и микрофоны, поскольку с самого утра все работники аппарата парламента были эвакуированы.

Вдоль кулуаров Верховной Рады лежат гидранты. Сам парламент по периметру окружен огромным количеством бойцов "Беркута". Также под парламентом стоят водометы и БТР.