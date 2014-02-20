Глава КГГА Макеенко вышел из Партии регионов

Об этом говорится в обнародованном на официальном сайте КГГА заявлении Макеенко, адресованном Президенту Украины Виктору Януковичу.

”Я, Владимир Макеенко, обращаюсь лично к Вам, господин Президент, и к руководителям силовых структур. События, происходящие сегодня в столице Украины - это трагедия всего украинского народа. Я ответственно заявляю, что готов сделать все возможное для прекращения братоубийства и кровопролития в сердце Украины - на Майдане Независимости. Человеческая жизнь должна быть высшей ценностью в нашем государстве и ничто не может противоречить этому принципу”, - говорится в заявлении.

Читайте такжеВ КГГА отрицают слухи о перекрытии мостов в КиевеКак заявил Макеенко, ”в подтверждение своих слов я принял решение выйти из рядов Партии регионов и взять личную ответственность за жизнедеятельность города Киева”.

Он заметил, что его судьба сложилась так, что в это тяжелое время на него возложена огромная ответственность за каждого киевлянина.

”Мы должны руководствоваться только интересами народа, это единственный шанс сохранить жизнь людей. Ни одна власть не стоит человеческих жертв. Ни один олигарх не погиб, ни один политик не погиб, я, как руководитель Киевской администрации, занимаюсь погребением десятков простых людей. Предлагаю каждому народному депутату независимо от партийного билета стать живой цепью между гражданами Украины в форме и гражданами Украины в гражданской одежде, ради прекращения боевых действий и кровопролития!”, - заявил Макеенко.

По словам председателя КГГА, его высшая цель - сохранить жизнь украинцев.

Читайте такжеКровавое противостояние на Майдане Незалежности. Видео и текстовая онлайн-трансляция”Я буду исполнять обязанности председателя Киевской городской государственной администрации до тех пор, пока мне доверяет народ Украины”, - заявил он.

Как сообщал УНИАН, ранее в Штабе национального сопротивления заявили, что Макеенко вышел из Партии регионов и пообещал возобновить работу метро, которую приостановил 18 февраля.