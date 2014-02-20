Возле парламента - скопление «скорых»

Возле Верховной Рады Украины на Грушевского, 5 - скопление автомобилей «скорой помощи».

Как передает корреспондент УНИАН, в некоторых из них были раненые правоохранители. Часть «скорых» поехала в сторону Европейской площади. Также в сторону Европейской площади бегут со щитами «беркутовцы».

Одновременно возле парламента начался митинг Антимайдана, который открыл Олег Калашников. На митинге перед сценой находится около 200 человек, но еще часть находится в Мариинском парке, возле палаток.

Также в сторону Европейской площади поехали несколько пожарных машин.

Как сообщал УНИАН, 18 февраля в Киеве возобновилось противостояние правоохранителей и митингующих. С вечера 18 февраля и до сих пор ”Беркут” штурмует Майдан. Сообщается о 28 погибших и более тысяче раненых.

Сегодня около 9.00 митингующие пошли в наступление на правоохранителей организованными колоннами. Митингующие заняли Октябрьский дворец .

«Беркут» отошел к улице Ольгинской и продолжает использовать гранаты со слезоточивым газом. Митингующих на улице Институтской около 3 тысяч.