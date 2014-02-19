Протестующие в Полтаве поставили милиции ультиматум

Как сообщает корреспондент УНИАН, председатель Полтавской областной организации ВО «Свобода» Роман Чабановский и активист Александр Коба пошли на переговоры с начальником полтавской городской милиции Виталием Емцем.

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Руководителю милиции Полтавы предложили два варианта - или впустить людей в помещение или же дать возможность заложить дверь снаружи так, чтобы блокировать работу администрации.

Несколько человек из числа митингующих пошли на переговоры с начальником УМВД в Полтавской области Эдуардом Федосовым.

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Ожидается, что руководство УМВД прибудет к ОГА.

Пока оппозиционеры призывают своих сторонников не идти в атаку.

Как сообщал УНИАН, в Полтаве после погрома и поджега центрального офиса Полтавской областной организации Партии регионов митингующие пришли к облгосадминистрации и начали бить окна и штурмовать админздание, бросая коктейли Молотова и петарды. Из ОГА вышли около 200 правоохранителей в шлемах и со щитами и свето-шумовыми гранатам оттеснили протестующих с площади возле ОГА.

Митингующие отступили, но отовсюду несут коктейли Молотова и камни, а также разбирают бордюр.