Митингующие вновь захватили Минагрополитики

Об этом УНИАН сообщил один из сотрудников министерства.

«Да, нас опять захватили», - сказал он, уточнив, что здание было захвачено после семи часов вечера.

Читайте такжеМитингующие захватили Госкомотелевидения в центре Киева

О том, в каком режиме Минагропрод будет работать завтра, еще не известно.

Как сообщал УНИАН, 18 февраля в Киеве возобновилось противостояние правоохранителей и митингующих.

С вечера вторника и до сих пор «Беркут» штурмует Майдан.

Сообщают о десятках погибших и более тысячи раненых.

Читайте такжеВ Киеве митингующие захватили Главпочтамт

До этого здание Минагропрода было захвачено в ночь с 23 на 24 января активистами движения «Спильна справа», организовавшими там «Штаб национальной гвардии».

29 января, в результате переговоров между «Спильной справой» и представителями Евромайдана, помещение министерства было освобождено.