Митингующие вновь захватили Минагрополитики
Активисты Евромайдана вновь захватили здание Министерства агарной политики и продовольствия Украины на улице Крещатик в Киеве.
Об этом УНИАН сообщил один из сотрудников министерства.
«Да, нас опять захватили», - сказал он, уточнив, что здание было захвачено после семи часов вечера.
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О том, в каком режиме Минагропрод будет работать завтра, еще не известно.
Как сообщал УНИАН, 18 февраля в Киеве возобновилось противостояние правоохранителей и митингующих.
С вечера вторника и до сих пор «Беркут» штурмует Майдан.
Сообщают о десятках погибших и более тысячи раненых.
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До этого здание Минагропрода было захвачено в ночь с 23 на 24 января активистами движения «Спильна справа», организовавшими там «Штаб национальной гвардии».
29 января, в результате переговоров между «Спильной справой» и представителями Евромайдана, помещение министерства было освобождено.