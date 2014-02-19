В Житомире милиция начала разгон митингующих возле здания УМВД

Как передает корреспондент УНИАН, массовые акции сейчас проходят на Старом бульваре возле здания УМВД.

Сейчас двор УМВД охвачен огнем, несколько десятков правоохранителей с дубинками выбежали с улицы Большой Бердичевской и начали разгон митингующих, также используя газовые гранаты.

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Сейчас акция протеста продолжается.

Как сообщал УНИАН, здание областного управления МВД на Старом бульваре в Житомире участники акции протеста забросали ” коктейлями Молотова”.

В Житомире сегодня в 12.00 напротив здания облгосадминистрации на протестный митинг собрались около 200 человек. Прозвучал призыв создавать домовые комитеты для защиты от мародеров и был объявлен сбор медикаментов для столичного Евромайдана.

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Вечером количество участников протестов значительно выросла и по состоянию на 19 часов возле ОГА собралось около 3 тысяч человек. Они требовали встречи с губернатором. Среди собравшихся много молодежи, некоторые имели при себе палки, лица многих закрыты масками. С представителями митингующих встретился заместитель председателя Житомирской ОГА Ярослав Долгих. Однако участники акции выбили двери и зашли в помещение областной государственной администрации. Милиция покинула помещение ОГА.