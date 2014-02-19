Омельченко призывает Макеенко возобновить работу метро

Об этом Омельченко заявил УНИАН, комментируя ситуацию с не функционированием метрополитена в Киеве.

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«Моя личная точка зрения, как киевлянина. и мое личное мнение, как в мэра с десятью годами правления Киевом, могу сказать .. думаю Владимир Владимирович (Макеенко - УНИАН) не имеет достаточно опыта и кто ему посоветовал ... это сделать для Киева не знаю», - сказал экс-мэр Киева, добавив при этом, что он считает такое решение Макеенко преступлением, которое может дестабилизировать ситуацию в Киеве. Также Омельченко отметил, что соответствующее решение о приостановке работы метрополитена может принимать исключительно Киевсовет коллегиально на своем заседании. Продолжая тему Омельченко сказал, что заблокировав работу метрополитена по собственному решению Макеенко обязан извиняться перед киевлянами, поскольку 70 процентов нагрузки всего транспорта Киева берет на себя именно метрополитен.

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Как сообщал УНИАН, в Киеве 15.55 18 февраля прекратил работу метрополитен.

По данным пресс-службы метрополитена, причиной является ”возможная угроза террористического акта”.

Председатель КГГА Владимир Макеенко поручил городскому наземному транспорту работать в усиленном режиме бесплатно.

«По поручению главы КГГА Владимира Макеенко городской наземный транспорт работает в усиленном режиме бесплатно. Привлечен дополнительный подвижной состав и организованы дополнительные маршруты от всех остановок метрополитена», - говорится в сообщении пресс-службы. В пресс-службе также отметили, что работа Киевского метрополитена, которая приостановлена, будет восстановлена сразу после стабилизации ситуации в Киеве, о чем будет сообщено дополнительно.